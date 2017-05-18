ПЕШКОВ ОТРАПОРТОВАЛСЯ

Сегодня на очередной сессии Совета депутатов Глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков выступил с отчётом о результатах деятельности за 2016 год



Глава администрации рассказал обо всех сферах жизнедеятельности города - каких результатов удалось достичь и над чем работа ещё продолжается.



Основу бюджета уже третий год составляют 15 муниципальных целевых программ, на реализацию которых в 2016 году было выделено 3 706,4 млн рублей.



Среднемесячная заработная плата по ЗАТО Железногорск (без учета организаций малого бизнеса) в прошлом году составила 42,7 тысяч рублей, что на 11,2% выше аналогичного показателя в целом по Красноярскому краю. При этом средняя заработная плата на муниципальных предприятиях составила 25,9 тысяч рублей, в бюджетной сфере – 25,6 тысяч рублей.



Глава администрации подчеркнул, что одним из приоритетных направлений остается работа с обращениями граждан. Количество обращений растёт, за 2016 год поступило 2 317 обращений. Без внимания не остаётся ни одно заявление, поступившее на личном приеме, в общественную приемную или через официальный сайт Администрации. Наиболее востребованными остаются вопросы работы органов внутренних дел и режима ЗАТО, в том числе получения разрешений на совершение сделок с недвижимым имуществом и разрешений на въезд.



В целях формирования перспективы развития ЗАТО в 2016 году Администрацией разработан проект стратегии социально-экономического развития до 2030 года, подготовлена заявка о создании территории опережающего социально-экономического развития и заявка для участия в конкурсе на включение Кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск в перечень участников приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», разработана стратегия развития инновационного кластера Красноярского края "Технополис "Енисей", в который помимо предприятий Кластера вошли высокотехнологичные красноярские компании.



Отчёт Главы администрации ЗАТО г.Железногорск за 2016 год

Источник: муниципальный портал