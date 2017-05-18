ПЕШЕХОД ПОД КОЛЕСАМИ
18.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 76 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске сбили пешехода
Вчерв в 16-00 на улице Красноярская, 74, в районе "косого" переезда, 59-летний водитель, управляя автомобилем Киа "Бонго", допустил наезд на пешехода.
По нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекал 75-летний пенсионер.
После ДТП пешеход доставлен в травматологическое отделение КБ-51.
Водитель был трезвый. За 2017 год он трижды привлекался за нарушение скоростного режима.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 ч2 "Причинение средней тяжести здоровью"
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