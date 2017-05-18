«ПоРОКи ВЕСНЫ»

Несколько десятков митингующих требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера из-за записи, которая якобы компрометирует главу государства. Соответствующие кадры продемонстрировал в среду в прямом эфире телеканал Globo.Президент США Дональд Трамп во время поездки в Саудовскую Аравию планирует выступить с предложением создать в регионе похожую на Североатлантический альянс организацию, сообщает Reuters со ссылкой на источник.Власти Украины не должны подрывать закрепленный в конституции принцип свободы слова, несмотря на «крайне негативное влияние» России, заявил ТАСС представитель Госдепартамента США.Арктическое обмундирование подвело американских военных во время недавних учений в Норвегии, пишет Defense News.Президент Украины Петр Порошенко весьма энергично радовался после подписания соглашения о безвизовом режиме между Евросоюзом (ЕС) и его страной. Местный телеканал опубликовал видеозапись церемонии.