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«ПоРОКи ВЕСНЫ»

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«ПоРОКи ВЕСНЫ»

18.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске пройдет рок-фестиваль

После четырехлетнего перерыва легендарный рок-фестиваль  «ПоРОКи весны» пройдет в Железногорске.
20 мая в Центре досуга в 15-тый раз соберутся поклонники фестиваля живой музыки «ПоРОКи весны».

На сцену выйдут именитые коллективы, отмеченные наградами различных фестивалей и конкурсов: "Страйк", "Ху-Хи", "Духов день", "Временные неприятности", "ШТурман"

Начало в 18.00.

По информации Центра Досуга



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