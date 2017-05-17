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КЛЕЩАМ БОЙ!

17.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске от клещей обработают до 50 гектаров территории

В 2017 году площадь обработки территории от клещей увеличена с 30 до 50 гектаров. Ежегодно на проведение этих мероприятий из краевого бюджета выделяется 120 000 рублей. На эти средства выполняется обработка  вдоль водоохраной зоны 3 и 4 микрорайонов проспекта Ленинградский, в местах массового пребывания людей, в садовых кооперативах в районе КПП № 3 и 3а, а также в зоне отдыха у озера в п.Подгорный.
В этом году дополнительно предусмотрено 100 000 рублей из местного бюджета на проведение работ на лесной территории вдоль пешеходной дорожки вокруг озера от пр. Ленинградский до индивидуальных жилых застроек по ул. 60 лет ВЛКСМ.

Согласно эпизоотологическому мониторингу, проведенному в апреле Межрегиональным управлением № 51 ФМБА России, выявлены наиболее опасные районы, в которых укусы клещами регистрируются ежегодно.

К этим участкам относятся лесной массив в районе микрорайонов  3,4,5 (прибрежная зона озера, периметр жилой зоны), лесной массив в районе микрорайонов 1 и 2 (лесная зона за ул. Восточная, ул. Саянская до площади Победы), район лагерей «Орбита», «Горный», рекреационная зона, периметр садоводческих товариществ за 3, За КПП (возле остановок), прибрежная зона озера, периметр садоводческого товарищества «Рассвет» в пос. Подгорный, лесной массив в районе ул. Царевского.
К акарицидной обработке приступят в ближайшее время при установлении сухой погоды. За счет сэкономленных в результате конкурса средств проведут дополнительную обработку наиболее опасных территорий, вошедших в список Межрегионального управления № 51 ФМБА России. Кстати, в Парке культуры и отдыха такие обработка уже проведена.

Фото: glagolmiass.ru



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