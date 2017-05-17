СЕРЕБРО И БРОНЗА ЛЕГКОАТЛЕТОВ
17.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 31 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорские многоборцы вернулись с победой
Выпускники отделения легкой атлетики железногорской ДЮСШ-1 завоевали серебряную и бронзовую медали на Кубоке России по легкоатлетическому многоборью. Соревнования проходили в Адлере.
Артём Макаренко стал вторым с результатом 7978 очков. Немного уступив ему, третье место занял Евгений Лиханов - 7856 очков. Первыми тренерами у Артёма Макаренко были преподаватели ДЮСШ-1 Анатолий Федяков и Елена Егорова. Евгения Лиханова тренировал Виктор Дельников.
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