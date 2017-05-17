РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 МАЯ
17.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 25 | Автор: Сергей Скляров
• Опасный мост
• Снизить налог
• МВЦ продолжает работу
• Капитальный провал
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Российские военные могли использовать ресурс «Яндекс. Пробки» при наступлении. С таким заявлением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.
Опубликовано видео с реакцией Порошенко на «безвиз» с ЕС
Телеканал «112 Украина» опубликовал видеозапись реакции президента Украины Петра Порошенко на подписание законодательного решения о либерализации визового режима для его страны с Евросоюзом.
Шарапова прокомментировала отказ в приглашении на турнир
Российская теннисистка Мария Шарапова в личном аккаунте в Twitter отреагировала на решение организаторов «Ролан Гаррос» не предоставлять ей wild card (специальное приглашение) на турнир.
В Сирии гранатомет превратили в штурмовое орудие
В интернете появились видеокадры использования в Сирии стационарных гранатометов СПГ-9 «Копье», разработанных еще в Советском Союзе, в качестве штурмовых орудий поддержки пехоты на поля боя.