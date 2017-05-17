НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 16 МАЯ

Полковника МВД Дмитрия Захарченко подозревают в получении 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.Российские военные могли использовать ресурс «Яндекс. Пробки» при наступлении. С таким заявлением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.Телеканал «112 Украина» опубликовал видеозапись реакции президента Украины Петра Порошенко на подписание законодательного решения о либерализации визового режима для его страны с Евросоюзом.Российская теннисистка Мария Шарапова в личном аккаунте в Twitter отреагировала на решение организаторов «Ролан Гаррос» не предоставлять ей wild card (специальное приглашение) на турнир.В интернете появились видеокадры использования в Сирии стационарных гранатометов СПГ-9 «Копье», разработанных еще в Советском Союзе, в качестве штурмовых орудий поддержки пехоты на поля боя.