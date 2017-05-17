ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в новом номере газеты на этой неделе:

- «Послушаете, господин либерал!». Железногорцы продолжают обсуждать интервью Евгения Гетца газете. Так нужно или нет учиться продавать Железногорск? Мнения горожан на эту тему полярные.

- «За банки стыдно». Спонсоров у совета ветеранов немного, но активности организации пожилых людей может позавидовать молодежь. О деятельности Совета ветеранов рассказывает председатель организации Анна Петровна Бурыкина.

- Поиски пропавшего предпринимателя. Закончились ли поиски предпринимателя Галатенко-Маркина или продолжаются? Версии горожан и Следственного комитета, а также подробности этой непростой истории в материале газеты.

- Сколько километров дорог переделали дорожники из-за бдительных горожан?

- Уменьшиться ли плата за ОДН с 1 июня?

- Сколько присудили бывшему полицейскому грабившему сады?

Читайте газету "Город и Горожане"!