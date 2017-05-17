ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
Читайте в новом номере газеты на этой неделе:
- «Послушаете, господин либерал!». Железногорцы продолжают обсуждать интервью Евгения Гетца газете. Так нужно или нет учиться продавать Железногорск? Мнения горожан на эту тему полярные.
- «За банки стыдно». Спонсоров у совета ветеранов немного, но активности организации пожилых людей может позавидовать молодежь. О деятельности Совета ветеранов рассказывает председатель организации Анна Петровна Бурыкина.
- Поиски пропавшего предпринимателя. Закончились ли поиски предпринимателя Галатенко-Маркина или продолжаются? Версии горожан и Следственного комитета, а также подробности этой непростой истории в материале газеты.
- Сколько километров дорог переделали дорожники из-за бдительных горожан?
- Уменьшиться ли плата за ОДН с 1 июня?
- Сколько присудили бывшему полицейскому грабившему сады?
Читайте газету "Город и Горожане"!
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