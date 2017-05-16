НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА
Железногорка Вероника Шеленкова стала "Серебряной невестой России".
Представительница Железногорска Вероника Шеленкова приняла участие в XI Фестивале невест. Он состоялся 15 мая в Перми.
Напомним, на региональном этапе конкурса, который прошел 22 апреля, девушка получила титул "Бриллиантовая невеста Железногорска».
В финале XI Фестиваля приняли участие 22 красавицы из разных городов России. Первое место и титул "Бриллиантовая невеста России" получила Анастасия Тараканова из Новосибирска, второе досталось Анисье Ротовой из Кемерово.
Третье место заняла наша Вероника Шеленкова. Она получила титул "Серебряная невеста России".
Поездка Вероники на конкурс стала возможна благодаря поддержке организаторов железногорского этапа - Центра досуга. Финансовую помощь оказал профсоюз ГХК.
Веронике 25 лет, она работает на Горно-химическом комбинате инженером по дозиметрическому контролю. В Железногорск она вернется 20 мая.
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