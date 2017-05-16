Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА

НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорка Вероника Шеленкова стала "Серебряной невестой России".
НАРУШЕНИЯ К УСТРАНЕНИЮ!

НАРУШЕНИЯ К УСТРАНЕНИЮ!
16.05.17 | Главные темы / Происшествия
Выявлены нарушения санитарного законодательства в обеспечении качества воды в
ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
Здание городского музея, пострадавшего от пожара, детально обследуют эксперты
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА ДЕРЫШЕВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА ДЕРЫШЕВА
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
 Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 18 мая
ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ

ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае тестируют системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ

НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА

16.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 62 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорка Вероника Шеленкова стала "Серебряной невестой России".

Представительница Железногорска Вероника Шеленкова приняла участие в XI Фестивале невест. Он состоялся 15 мая в Перми.

Напомним, на региональном этапе конкурса, который прошел 22 апреля, девушка получила титул "Бриллиантовая невеста Железногорска».

В финале XI Фестиваля приняли участие 22 красавицы из разных городов России. Первое место и титул "Бриллиантовая невеста России" получила Анастасия Тараканова из Новосибирска, второе досталось Анисье Ротовой из Кемерово.

Третье место заняла наша Вероника Шеленкова. Она получила титул "Серебряная невеста России".

Поездка Вероники на конкурс стала возможна благодаря поддержке организаторов железногорского этапа - Центра досуга. Финансовую помощь оказал профсоюз ГХК.

Веронике 25 лет, она работает на Горно-химическом комбинате инженером по дозиметрическому контролю. В Железногорск она вернется 20 мая.

 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!

НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!
24 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
 Железногорцы выбрали "Бриллиантовую невесту" 2016 года
БРИЛЛИАНТ ЗА НЕВЕСТУ

БРИЛЛИАНТ ЗА НЕВЕСТУ
2 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Во Дворце Культуры состоялся финал конкурса "Бриллиантовая невеста Железногорска 2015"
БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА
27 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске выберут главную невесту
БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА-2015

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА-2015
8 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Жительницы Железногорска смогут принять участие в региональном отборочном туре X Всероссийского фестиваля невест 
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Феликс, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Гость Гость, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Жека, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Неравнодушный, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Феликс, в новости: ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ
Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Плотницкий: ЛНР может вернуться в состав Украины
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий не исключил, что ЛНР может вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Скандал вокруг встречи Трампа и Лаврова грозит импичментом
Американский телеканал CNBS не исключает, что обрушившиеся на президента Дональда Трампа обвинения в якобы передаче России военных секретов, имеют целью отстранение его от власти.

В Киеве оценили затраты на блокировку российских сайтов
Надлежащие исполнение указа президента Украины о блокирование в стране российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрд

США раскрыли условия для начала диалога с КНДР
Вашингтон пойдет на диалог с Пхеньяном только в том случае, если власти КНДР прекратят проводить ракетные испытания.

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2017
Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и стали известны все четвертьфинальные пары.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ СУПЕРПРОЧНЫЙ АСФАЛЬТ НА ЛЕНИНА ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (65)
Апрель 2017 (172)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.