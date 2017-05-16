РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 МАЯ
16.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
• Завершение отопительного сезона
• Ремонт дорог
• Вовремя сданное оружие - освобождает от ответственности
• Иконы со Святой Земли
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Скандал вокруг встречи Трампа и Лаврова грозит импичментом
Американский телеканал CNBS не исключает, что обрушившиеся на президента Дональда Трампа обвинения в якобы передаче России военных секретов, имеют целью отстранение его от власти.
В Киеве оценили затраты на блокировку российских сайтов
Надлежащие исполнение указа президента Украины о блокирование в стране российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрд
США раскрыли условия для начала диалога с КНДР
Вашингтон пойдет на диалог с Пхеньяном только в том случае, если власти КНДР прекратят проводить ракетные испытания.
Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2017
Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и стали известны все четвертьфинальные пары.