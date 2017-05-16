Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА

НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорка Вероника Шеленкова стала "Серебряной невестой России".
НАРУШЕНИЯ К УСТРАНЕНИЮ!

НАРУШЕНИЯ К УСТРАНЕНИЮ!
16.05.17 | Главные темы / Происшествия
Выявлены нарушения санитарного законодательства в обеспечении качества воды в
ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
Здание городского музея, пострадавшего от пожара, детально обследуют эксперты
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА ДЕРЫШЕВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА ДЕРЫШЕВА
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
 Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 18 мая
ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ

ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ
16.05.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае тестируют системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 МАЯ

16.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
 Завершение отопительного сезона
 Ремонт дорог
 Вовремя сданное оружие - освобождает от ответственности
 Иконы со Святой Земли

Скачать выпуск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ИКОНЫ СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

ИКОНЫ СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
15 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Горожане смогут поклониться иконам со Святой Земли в красноярском храме Рождества Христова
ОБМЕНЯЙ ОРУЖИЕ НА ДЕНЬГИ!

ОБМЕНЯЙ ОРУЖИЕ НА ДЕНЬГИ!
6 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия выплачиваются денежные вознаграждения 
ТЕПЛО НА ПОДХОДЕ

ТЕПЛО НА ПОДХОДЕ
8 сентября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Определена дата начала отопительного сезона в Железногорске
ДОРОГИ ПОСТАВЯТ НА РЕМОНТ

ДОРОГИ ПОСТАВЯТ НА РЕМОНТ
9 апреля 2012 | Раздел: Cобытия
••• Ремонт дорог в ЗАТО Железногорск начнется в начале мая
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Феликс, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Гость Гость, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Жека, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Неравнодушный, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Феликс, в новости: ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ
Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Плотницкий: ЛНР может вернуться в состав Украины
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий не исключил, что ЛНР может вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Скандал вокруг встречи Трампа и Лаврова грозит импичментом
Американский телеканал CNBS не исключает, что обрушившиеся на президента Дональда Трампа обвинения в якобы передаче России военных секретов, имеют целью отстранение его от власти.

В Киеве оценили затраты на блокировку российских сайтов
Надлежащие исполнение указа президента Украины о блокирование в стране российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрд

США раскрыли условия для начала диалога с КНДР
Вашингтон пойдет на диалог с Пхеньяном только в том случае, если власти КНДР прекратят проводить ракетные испытания.

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2017
Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и стали известны все четвертьфинальные пары.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ СУПЕРПРОЧНЫЙ АСФАЛЬТ НА ЛЕНИНА ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (65)
Апрель 2017 (172)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.