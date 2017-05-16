РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 МАЯ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий не исключил, что ЛНР может вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».Американский телеканал CNBS не исключает, что обрушившиеся на президента Дональда Трампа обвинения в якобы передаче России военных секретов, имеют целью отстранение его от власти.Надлежащие исполнение указа президента Украины о блокирование в стране российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрдВашингтон пойдет на диалог с Пхеньяном только в том случае, если власти КНДР прекратят проводить ракетные испытания.Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и стали известны все четвертьфинальные пары.