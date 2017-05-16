НАРУШЕНИЯ К УСТРАНЕНИЮ!
Отделом санитарного надзора МУ №51 ФМБА России проведена плановая выездная проверка выполнения обязательных требований санитарного законодательства в МАУ "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений"
Выявлены нарушения санитарного законодательства РФ в части обеспечения качества воды в чаше бассейна "Труд"; внутренней отделки помещений спортсооружений, обеспечения параметров воздушно-теплового режима в спортивных залах, организации питьевого режима, оборудования площадок для мусоросборных контейнеров.
Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарного законодательства РФ c установленными сроками исполнения.
Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Источник: сайт межрегионального Управления №51 ФМБА России
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