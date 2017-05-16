НАРУШЕНИЯ К УСТРАНЕНИЮ!

Сборная России добыла шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею в Кёльне и Париже.Компании Symantec и «Лаборатория Касперского» нашли доказательства того, что к глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 могут быть причастны хакеры из Северной Кореи.Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что никто не раскрывал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку…Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что крымские власти передали приглашение посетить полуостров украинской певице Джамале через ее импресарио, передает РИА «Новости».Рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан.