ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА

Здание музея детально обследуют эксперты



Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев провел выездное совещание по подготовке к капитальному ремонту здания городского музея, которое пострадало прошлым летом от пожара.



С представителями администрации, профильных структур, руководством музея и проектной организации, которая занимается обследованием объекта, Медведев еще раз осмотрел здание и обсудил предстоящие этапы рабочего процесса.



На сегодняшний день специалистам красноярской организации поручено согласно заключенному договору провести дополнительное обследование здания с тем, чтобы на основании экспертного заключения можно было доработать техническое задание. Ориентировочно заключение будет готово 20 мая 2017 года.



Следующий шаг – объявление аукциона на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания. Конкурсные процедуры займут до полутора месяцев. В середине июля прием заявок предполагается завершить.



С учетом последующих этапов, по оценкам специалистов, в начале 2018 года ПСД будет готова, после чего можно будет приступать непосредственно к работам на объекте. Отметим, что по результатам разработки ПСД определится и стоимость капремонта музея.