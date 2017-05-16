ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА
Здание музея детально обследуют эксперты
Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев провел выездное совещание по подготовке к капитальному ремонту здания городского музея, которое пострадало прошлым летом от пожара.
С представителями администрации, профильных структур, руководством музея и проектной организации, которая занимается обследованием объекта, Медведев еще раз осмотрел здание и обсудил предстоящие этапы рабочего процесса.
На сегодняшний день специалистам красноярской организации поручено согласно заключенному договору провести дополнительное обследование здания с тем, чтобы на основании экспертного заключения можно было доработать техническое задание. Ориентировочно заключение будет готово 20 мая 2017 года.
Следующий шаг – объявление аукциона на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания. Конкурсные процедуры займут до полутора месяцев. В середине июля прием заявок предполагается завершить.
С учетом последующих этапов, по оценкам специалистов, в начале 2018 года ПСД будет готова, после чего можно будет приступать непосредственно к работам на объекте. Отметим, что по результатам разработки ПСД определится и стоимость капремонта музея.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Сборная России добыла шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею в Кёльне и Париже.
Касперский назвал автора вируса WannaCry
Компании Symantec и «Лаборатория Касперского» нашли доказательства того, что к глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 могут быть причастны хакеры из Северной Кореи.
«Я был в комнате»: Макмастер о передаче «секретной информации» Лаврову
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что никто не раскрывал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку…
Джамалу пригласили в Крым
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что крымские власти передали приглашение посетить полуостров украинской певице Джамале через ее импресарио, передает РИА «Новости».
Десятки тысяч граждан не могут забрать пенсионные накопления
Рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан.