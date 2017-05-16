В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА ДЕРЫШЕВА
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 18 мая
Грядет ЕГЭ. Как железногорские школы готовятся к сдаче Единого государственного экзамена? Какие запреты и ограничения введут в этом году для школьников? Отражает ли тестовая система уровень подготовки учеников? В чем суть проекта «Школа Росатома»? На эти и другие вопросы ответит главный специалист отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Ирина Дерышева.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 18 мая, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13,20.
Для пользователей интернета — онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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