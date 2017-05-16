КРЫЛЬЦО ВЫЛЕЧАТ
Центральный вход в здание городской администрации закроют на ремонт в середине мая
Гранитное крыльцо администрации ЗАТО Железногорск, которое одновременно является еще и совместным входом в почтовое отделение, давно разрушается и требует восстановления.
На время строительных работ вход в администрацию перекроют. Попасть на прием к специалистам можно будет со двора здания.
Почтовое отделение в свою очередь также организует дополнительный вход, сообщил сегодня железногорским журналистам заместитель главы администрации по общим вопросам Андрей Шевченко.
Кроме того, в рамках этих работ укрепят и отремонтируют нижнюю часть фасада здания муниципалитета. На ремонт уйдет порядка 793 тысяч рублей. Последний раз крыльцо ремонтировали более 15 лет назад.
Что касается доступности входа в администрацию людей с ограниченными возможностями, то техническая и архитектурная особенность крыльца не позволяет построить пандус.
По словам Андрея Шевченко, в будущем с обратной стороны здания планируется оборудовать вход подъемником, что позволит маломобильной категории населения попадать в общественную приемную главы. Проектное решение подъемника сейчас находится в разработке.
фото Татьяны Зиминой
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