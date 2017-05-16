ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ
В Красноярском крае тестируют системы видеонаблюдения перед стартом единого государственного экзамена
Требования к видеонаблюдению прописаны в методических рекомендациях Рособрнадзора. Видеокамеры установлены во всех пунктах проведения экзамена.
Всего планируется организовать видеонаблюдение в режиме онлайн в 967 аудиториях. Но также в регионе есть труднодоступные районы, где из-за медленного интернета в 300 аудиториях будет организовано оффлайн видеонаблюдение.
Также в этом году в регионе создан ситуационный центр, где за порядком проведения ЕГЭ можно наблюдать в режиме онлайн. В этом году порядка 30 представителей Российского союза молодежи – студентов Сибирского федерального университета и Красноярского государственного педагогического университета будут аккредитованы в качестве общественных наблюдателей, которые смогут следить за проведением ЕГЭ через этот центр.
Напомним, основной этап проведения экзаменов состоится с 29 мая по 1 июля. Первыми экзаменами станут география и информатика. Предполагается, что информатику 29 мая напишут более 2 тысяч человек, а географию 356 человек.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
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