ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ

В Красноярском крае тестируют системы видеонаблюдения перед стартом единого государственного экзамена

Требования к видеонаблюдению прописаны в методических рекомендациях Рособрнадзора. Видеокамеры установлены во всех пунктах проведения экзамена.

Всего планируется организовать видеонаблюдение в режиме онлайн в 967 аудиториях. Но также в регионе есть труднодоступные районы, где из-за медленного интернета в 300 аудиториях будет организовано оффлайн видеонаблюдение.

Также в этом году в регионе создан ситуационный центр, где за порядком проведения ЕГЭ можно наблюдать в режиме онлайн. В этом году порядка 30 представителей Российского союза молодежи – студентов Сибирского федерального университета и Красноярского государственного педагогического университета будут аккредитованы в качестве общественных наблюдателей, которые смогут следить за проведением ЕГЭ через этот центр.

Напомним, основной этап проведения экзаменов состоится с 29 мая по 1 июля. Первыми экзаменами станут география и информатика. Предполагается, что информатику 29 мая напишут более 2 тысяч человек, а географию 356 человек.



Источник: Медиа-портал “Столица 24”