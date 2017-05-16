НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 МАЯ
15.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 74 | Автор: Сергей Скляров
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Компании Symantec и «Лаборатория Касперского» нашли доказательства того, что к глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 могут быть причастны хакеры из Северной Кореи.
«Я был в комнате»: Макмастер о передаче «секретной информации» Лаврову
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что никто не раскрывал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку…
Джамалу пригласили в Крым
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что крымские власти передали приглашение посетить полуостров украинской певице Джамале через ее импресарио, передает РИА «Новости».
Десятки тысяч граждан не могут забрать пенсионные накопления
Рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан.