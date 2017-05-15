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СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ

15.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Анна Тищук

Жительница Железногорска 1993 года рождения села за руль автомобиля без водительских прав и совершила непредумышленное убийство

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в 2 часа 15 минут на 13-ом километре обхода ЗАТО Железногорск.

Автомобилем «Мазда» управляла местная жительница 1993-го года рождения, у которой не было водительских прав. На большой скорости она врезалась в дерево, из-за сильного удара машина перевернулась. На пассажирском сиденье находился предположительно хозяин автомобиля. Девушка после аварии скрылась с места ДТП, оставив раненого пассажира в машине.

В дежурную часть полиции поступил анонимный звонок о происшествии. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пассажира в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Девушку задержали на следующий день. Ей грозит наказание за непредумышленное убийство. Делом занимается следственный комитет.



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