СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Жительница Железногорска 1993 года рождения села за руль автомобиля без водительских прав и совершила непредумышленное убийство
ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в 2 часа 15 минут на 13-ом километре обхода ЗАТО Железногорск.
Автомобилем «Мазда» управляла местная жительница 1993-го года рождения, у которой не было водительских прав. На большой скорости она врезалась в дерево, из-за сильного удара машина перевернулась. На пассажирском сиденье находился предположительно хозяин автомобиля. Девушка после аварии скрылась с места ДТП, оставив раненого пассажира в машине.
В дежурную часть полиции поступил анонимный звонок о происшествии. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пассажира в реанимацию, однако спасти его не удалось.
Девушку задержали на следующий день. Ей грозит наказание за непредумышленное убийство. Делом занимается следственный комитет.
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