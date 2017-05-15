ПОБЕДА ЗА РОССИЕЙ
Курсант третьего курса Сибирской пожарно-спасательной Академии Илья Зайцев участвовал в международном турнире по правилам смешанных единоборств "БОИ НА ЕНИСЕЕ-4"
В командном поединке встретились на ринге сборные Камеруна и спортивных клубов Красноярска.
В состязаниях приняли участие и провели схватки в различных весовых категориях по пять бойцов от каждой команды, в состав одной из которых вошел и наш боец.
Защищал честь страны и своей сборной Илья Зайцев не случайно: за последний год он великолепно зарекомендовал себя на краевых и российских соревнованиях, выполнил норматив Мастера спорта России.
Оппонентом Ильи Зайцева стал чемпион Южной Африки по кикбоксингу - грозный Кристиан Вуапи. Представитель Камеруна за проведенные схватки показал себя со стороны хорошего нокаутера, он блестяще владеет техникой ведения боя, физически и психологически силен. Несмотря на серьезного соперника Илья был настроен на победу.
Бойцы сошлись в поединке в весовой категории до 93 кг.
В начале схватки наш курсант допустил опасную ошибку и чуть не позволил Кристиану Вуапи завершить бой с минимальными усилиями.
Илья сдаваться не собирался и стал искать выход из сложившейся ситуации. Ему удалось освободиться от железной хватки соперника и перехватить инициативу на себя. С этого момента и зрители, и сам боец Камеруна поняли, что победа в этом сражении будет за Россией. По окончанию боя судьи огласили итог: Илья Зайцев - лидер этого поединка.
По итогам турнира в четырех сражениях из пяти победу одержали красноярские борцы.
Фото с сайта sibpsa.ru
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