ИКОНЫ СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
15.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 9 | Автор: Галина Процкая
Железногорцы смогут поклониться иконам со Святой Земли
Две святыни — Иерусалимская и Вифлеемская иконы Божией Матери — сейчас установлены на центральном аналое Христорождественского храма Красноярска (ул. Щорса, 44а).
До 20 мая перед святынями ежедневно в 12:00 совершается молебен с чтением акафиста Божией Матери.
Иконы были приобретены на Святой Земле красноярским благотворителем, постоянным прихожанином Храма Рождества Христова.
Икона Божией Матери Иерусалимская была освящена на гробе Пресвятой Богородицы в Гефсиманском саду. Икона Божией Матери Вифлеемская освящена в базилике Рождества Христова в Вифлееме.
фото с сайта hram-rozhdestva.prihod.ru.
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