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"ГТС" ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

15.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ наградило сотрудников муниципального предприятия "Городская телефонная сеть"  

Муниципальные связисты отмечены в честь профессионального праздника работников всех отраслей связи.

За заслуги в развитии национального инфокоммуникационного комплекса и многолетний добросовестный труд награжден электромонтер линейных сетей связи телевидения и радиовещания МП "ГТС" Виктор Владимирович Цыбуля. Также была отмечена успешная трудовая деятельность Светланы Аркадьевны Тимофеевой, которая уже много лет возглавляет службу продаж и обслуживания клиентов муниципального предприятия "ГТС". 

Примите наши поздравления!

фото Мирославы Зыряновой



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