"ГТС" ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
15.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ наградило сотрудников муниципального предприятия "Городская телефонная сеть"
Муниципальные связисты отмечены в честь профессионального праздника работников всех отраслей связи.
За заслуги в развитии национального инфокоммуникационного комплекса и многолетний добросовестный труд награжден электромонтер линейных сетей связи телевидения и радиовещания МП "ГТС" Виктор Владимирович Цыбуля. Также была отмечена успешная трудовая деятельность Светланы Аркадьевны Тимофеевой, которая уже много лет возглавляет службу продаж и обслуживания клиентов муниципального предприятия "ГТС".
Примите наши поздравления!
фото Мирославы Зыряновой
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