"ГТС" ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл заявил, что российские хоккеисты на чемпионате мира «играют бесподобно». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».Украинский шоумен Виталий Седюк, нападавший на Брэда Питта, Ким Кардашьян и других голливудских знаменитостей, видимо, все же выполнил свое обещание и покинул США.Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран.«Ассоциация учителей литературы и русского языка» направила два письма министру образования и науки России Ольге Васильевой (копии есть в распоряжении «Известий»).Мужчина, убивший свою семью в Москве, а затем совершивший суицид, мог быть сотрудником МИД России. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, правоохранители сейчас проверяют эту информацию.