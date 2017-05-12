В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СВЕТЛАНА МАРТИНСОН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 15 мая на Свежем ТВ



Год спустя. Чем музейно-выставочный центр живет сегодня. Что готовит в музейную ночь? Какие проекты и сюрпризы ждут горожан? На эти и другие вопросы ответит заместитель директора МБУК МВЦ Светлана Мартинсон.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 15 мая, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.