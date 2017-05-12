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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СВЕТЛАНА МАРТИНСОН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СВЕТЛАНА МАРТИНСОН
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СВЕТЛАНА МАРТИНСОН

12.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 15 мая на Свежем ТВ


Год спустя. Чем музейно-выставочный центр живет сегодня. Что готовит в музейную ночь? Какие проекты и сюрпризы ждут горожан? На эти и другие вопросы ответит заместитель директора МБУК МВЦ Светлана Мартинсон.


Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 15 мая, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.



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