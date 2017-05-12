БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

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12.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 61 | Автор: Галина Процкая

Красноярские спасатели напоминают жителям края: собирать черемшу в одиночку опасно

Отправляясь в лес, лучше взять с собой товарища, а также полностью заряженный телефон, запас еды и спички. 

Сообщить о происшествии можно по телефонам 112 или 101.

Как рассказали сегодня в краевом учреждении «Спасатель», первый в этом году случай, когда спасателям пришлось искать заблудившихся при сборе дикоросов людей, зафиксирован в Енисейском районе. А лесосибирские спасатели пытаются сейчас найти следы женщины, пропавшей еще в ноябре 2016 года в районе одного из садовых обществ. Однако работа двух групп не дала результата: женщину так и не нашли. 

фото с сайта stavropolskiy.com



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