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В городе открывается «Банк семян» в рамках проекта "Цветущий Железногорск"

БАНК СЕМЯН ДЛЯ ГОРОЖАН

12.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске открывается «Банк семян»

Любой желающий может получить семена цветочно-декоративных растений для благоустройства своего двора или учреждения.

Об этом сообщает муниципальный портал. Формированием «Банка семян» в рамках проекта "Цветущий Железногорск" занимается Детский эколого-биологический центр (бывшая Станция юных натуралистов). Для получения семян или многолетников необходимо:
- подать заявку на участие в конкурсе по электронной почте naturalist85@mail.ru;
- предоставить проект озеленения парадного входа с учётом семян цветов тех видов, которые имеются в «Банке семян», обязательно указав схему размещения и количество. Проект предоставляется в бумажном варианте – 1 лист формата А4 по адресу: ул. Сибирская, 19 или в электронном виде по адресу naturalist85@mail.ru;
- получить семена для посева в «Банке семян» с 15 по 19 мая
- получить многолетники 30-31 мая
- предоставить с 1 по 18 августа фотоотчёт: 3-5 фото на адрес naturalist85@mail.ru.


В «Банке семян» около 20 видов семян однолетних растений: календула, настурция, бархатцы, мальва, цинния, амарант, дурман, клещевина, гелтиотроп, лобелия, василёк, иберис, лаватера, мирабилис, алиссум, касмея, лён, подсолнухи карликовые, эшшольция, кларкия, гипсофила, настурция, львиный зев, хризантема однолетняя, нигелла, фацелия.


Из многолетних – около 10 видов: астра новобельгийская, нивянник белый, ирис жёлтый, золотарник, канареечная трава, лилейник оранжевый, бруннера, сныть, спирея рябинолистная.



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