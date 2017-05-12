БАНК СЕМЯН ДЛЯ ГОРОЖАН

В Железногорске открывается «Банк семян»



Любой желающий может получить семена цветочно-декоративных растений для благоустройства своего двора или учреждения.



Об этом сообщает муниципальный портал. Формированием «Банка семян» в рамках проекта "Цветущий Железногорск" занимается Детский эколого-биологический центр (бывшая Станция юных натуралистов). Для получения семян или многолетников необходимо:

- подать заявку на участие в конкурсе по электронной почте naturalist85@mail.ru;

- предоставить проект озеленения парадного входа с учётом семян цветов тех видов, которые имеются в «Банке семян», обязательно указав схему размещения и количество. Проект предоставляется в бумажном варианте – 1 лист формата А4 по адресу: ул. Сибирская, 19 или в электронном виде по адресу naturalist85@mail.ru;

- получить семена для посева в «Банке семян» с 15 по 19 мая

- получить многолетники 30-31 мая

- предоставить с 1 по 18 августа фотоотчёт: 3-5 фото на адрес naturalist85@mail.ru.



В «Банке семян» около 20 видов семян однолетних растений: календула, настурция, бархатцы, мальва, цинния, амарант, дурман, клещевина, гелтиотроп, лобелия, василёк, иберис, лаватера, мирабилис, алиссум, касмея, лён, подсолнухи карликовые, эшшольция, кларкия, гипсофила, настурция, львиный зев, хризантема однолетняя, нигелла, фацелия.



Из многолетних – около 10 видов: астра новобельгийская, нивянник белый, ирис жёлтый, золотарник, канареечная трава, лилейник оранжевый, бруннера, сныть, спирея рябинолистная.