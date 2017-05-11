ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 11 МАЯ

Фэрбанкс, основанный золотоискателями небольшой городок на Аляске, в эти дни превратился в один из центров мировой политики, объединив на своей площадке представителей государств, нередко занимающих противоположные позиции при общении в…Американский президент Дональд Трамп надеется, что диалог с Россией приблизит установление мира в Сирии и на Украине.Министерство экономического развития не поддержало проект Роспотребнадзора, направленный на снижение содержания вредных веществ в составе моющих средств.Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ: — Следующая неделя обещает стать достаточно спокойной, а изо всех предстоящих событий стоит выделить информацию по количеству буровых…Минфин поддержал запуск программы продуктовых талонов в России. Ожидается, что инициатива обойдется государству в 300 миллиардов рублей.