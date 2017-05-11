ЖДЕМ БЕДЫ?
11.05.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 76 | Автор: Галина Процкая
В группу "Свежее ТВ" В Контакте пришло сообщение и фото от жителя нашего города:
"Мост через р.Кантат в Додоново расползается. Одна плита начала проваливаться! Ждем беды, или стоит ее предотвратить?? А ведь этот мост на дороге, которая ведет в лагерь "Взлет"!!!"
Корреспондент "Свежего ТВ" Татьяна Зимина обратилась за комментариями по поводу "опасного моста" в администрацию Железногорска. И вот какой получен ответ:
- Данный участок дороги на балансе муниципалитета не состоит. Он - бесхозный, то есть - ничей. Мост когда-то был сооружен для совхоза, он - неофициальный. Дорога, на которой расположен мост, не является основной, ведущей в лагерь "Взлет", ей пользуются только те, кто ездит отдыхать на берег Енисея. А садоводческую дорогу, которая напрямую ведет от перекрестка "косой" до лагеря "Взлет", отремонтировали в 2015 году на краевые деньги.
Тем не менее, как заверили в администрации, мост без внимания не останется, проблему будут решать. В целях безопасности горожанам не рекомендуется ездить по этой дороге.
фото из соцсети ВКонтакте
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