ЖДЕМ БЕДЫ?

В группу "Свежее ТВ" В Контакте пришло сообщение и фото от жителя нашего города:

"Мост через р.Кантат в Додоново расползается. Одна плита начала проваливаться! Ждем беды, или стоит ее предотвратить?? А ведь этот мост на дороге, которая ведет в лагерь "Взлет"!!!"

Корреспондент "Свежего ТВ" Татьяна Зимина обратилась за комментариями по поводу "опасного моста" в администрацию Железногорска. И вот какой получен ответ:

- Данный участок дороги на балансе муниципалитета не состоит. Он - бесхозный, то есть - ничей. Мост когда-то был сооружен для совхоза, он - неофициальный. Дорога, на которой расположен мост, не является основной, ведущей в лагерь "Взлет", ей пользуются только те, кто ездит отдыхать на берег Енисея. А садоводческую дорогу, которая напрямую ведет от перекрестка "косой" до лагеря "Взлет", отремонтировали в 2015 году на краевые деньги.

Тем не менее, как заверили в администрации, мост без внимания не останется, проблему будут решать. В целях безопасности горожанам не рекомендуется ездить по этой дороге.

фото из соцсети ВКонтакте