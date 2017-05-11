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11.05.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорские стражи порядка предупреждают о наступлении сезона велосипедных
МИР! ТРУД! МАЙ! КИКБОКСИНГ!

МИР! ТРУД! МАЙ! КИКБОКСИНГ!
11.05.17 | Главные темы / Cобытия
23 медали завоевали железногорские кикбоксеры
ТАНЦУЮТ ВСЕ

ТАНЦУЮТ ВСЕ
11.05.17 | Главные темы / Cобытия
Звездный путь - со сцены Центра Досуга прямиком на съемочную площадку
НЕОЖИДАННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

НЕОЖИДАННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
10.05.17 | Главные темы / Cобытия
Больница и гимназия остались без отопления
ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ

ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ
10.05.17 | Главные темы / Происшествия
Житель Железногорска нанес ножевые ранения пяти молодым людям

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 10 МАЯ

11.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 15 | Автор: Сергей Скляров



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афина

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