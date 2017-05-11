НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 10 МАЯ
11.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 15 | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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«Турецкий поток» рискует оказаться ненужным
Российский газотранспортный проект «Турецкий поток» может остаться недозагруженным из-за того, что Анкара хочет снизить потребление газа.
Российские магазины могут остановить работу с 1 июля
Ритейлеры и отельеры заявили о дефиците фискальных накопителей для онлайн-касс, полный переход на которые запланирован с 1 июля. «Мы очень озабочены, сложившейся на рынке ситуацией.
Захарова высмеяла агонию США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала реакцию американских СМИ на встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.
Российский футбольный клуб снимут с чемпионата из-за долгов
ФК «Ростов» могут снять с Чемпионата России по футболу из-за долгов перед персоналом, налоговой службой и внебюджетными фондами. Об этом сообщается в паблике Mash! в соцсети «ВКонтакте».