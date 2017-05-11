ВНИМАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕД!

Стражи порядка предупреждают о наступлении сезона велосипедных краж

В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы 1975 года рождения о том, что у нее похитили велосипед.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили - велосипед был оставлен гражданкой в подъезде без присмотра, после чего был похищен неустановленным лицом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В целях обеспечения сохранности велосипедов необходимо придерживаться следующего:

- не оставлять велосипеды в местах свободного доступа посторонних граждан (лестничные площадки), поскольку даже наличие кодовых замков на дверях подъездов не препятствует проникновению в подъезды посторонних лиц;

- не оставлять велосипеды без присмотра в общественных местах (около магазинов, кафе, спортивных учреждений) даже на непродолжительное время;

- разъяснить несовершеннолетним детям, что нельзя доверять свои велосипеды незнакомым и малознакомым людям прокатиться;

- нельзя оставлять велосипеды без присмотра во время посещения друзей (например: оставил велосипед в подъезде или около него, а сам зашел в квартиру друга), во время игр (оставил велосипед во дворе, отвлекся на другие занятия).

В том случае, если велосипед все-таки был похищен, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Уважаемые железногорцы! Полиция убедительно просит вас бережно относиться к своему имуществу и соблюдать элементарные меры по его сохранности.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск