МИР! ТРУД! МАЙ! КИКБОКСИНГ!
11.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Анна Тищук
23 медали завоевали железногорские кикбоксеры
4-7 мая в Назарово традиционно в канун майских праздников под девизом "МИР! ТРУД! МАЙ! КИКБОКСИНГ!" прошло Открытое первенство Красноярского края по кикбоксингу и Открытое первенство города Назарово.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Назарово, Ачинска, Шарыпово, Железногорска, Красноярска, Богучан, Козульки.
Железногорская команда в составе 13-ти кикбоксеровк завоевала 4 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали в Открытом первенстве Красноярского края, а в Открытом первенстве ребята взяли 6 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых медали.
Поздравляем наших спортсменов!
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