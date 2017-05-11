МИР! ТРУД! МАЙ! КИКБОКСИНГ!

Возможные проблемы с посещением Крыма у украинской певицы Джамалы могут возникнуть только из-за Киева, крымские власти готовы пригласить её на полуостров.Российский газотранспортный проект «Турецкий поток» может остаться недозагруженным из-за того, что Анкара хочет снизить потребление газа.Ритейлеры и отельеры заявили о дефиците фискальных накопителей для онлайн-касс, полный переход на которые запланирован с 1 июля. «Мы очень озабочены, сложившейся на рынке ситуацией.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала реакцию американских СМИ на встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.ФК «Ростов» могут снять с Чемпионата России по футболу из-за долгов перед персоналом, налоговой службой и внебюджетными фондами. Об этом сообщается в паблике Mash! в соцсети «ВКонтакте».