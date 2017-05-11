ТАНЦУЮТ ВСЕ
Звездный путь - со сцены Центра Досуга прямиком на съемочную площадку телеканала «Россия»
Иван Шаронов - железногорец, выходец брейк-данс команды «Убитые радиацией», основатель и преподаватель детской школы танцев в Железногорске «Emotion», участник невероятного красноярского танцевального коллектива «Evolvers» живет в жестком графике. Совсем недавно он с коллегами по творчеству вернулся из Москвы. 13 потрясающих танцоров с сибирской закалкой заняли почетное третье место в телевизионном шоу «Танцуют все», который транслировал канал «Россия».
8 недель лучшие танцевальные коллективы страны боролись друг с другом, новыми для них танцевальными стилями, сном и усталостью.
У коллектива «Evolvers» есть прекрасный хореограф Юлия Коробейникова, которая, кстати, являлась одним из хореографов шоу «Танцы» на ТНТ. Однако поставить танец для телевизионного шоу и на команду из 13 творческих людей – задача непростая, рассказывает Иван Шаронов.
Получив творческий заряд 17 лет назад в железногорском коллективе «Убитые радиацией», Иван не забыл свои корни. Год назад на площадке Центра Досуга он открыл детскую школу танцев «Emotion». Ребята от 7-ми до 14-ти лет изучают хип-хоп, брейк-данс, контепорари и денс микс. Всего за год работы юные танцоры уже несколько раз выступали на железногорских площадках. Выступят они и в июне – 1 и 12 числа.
А для личного творческого развития Иван планирует принять участие в шоу «Танцы» на ТНТ, но через сезон. Говорит, устал, надо набраться сил и пойти покорять знаменитую сцену.
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