ТАНЦУЮТ ВСЕ

Звездный путь - со сцены Центра Досуга прямиком на съемочную площадку телеканала «Россия»

Иван Шаронов - железногорец, выходец брейк-данс команды «Убитые радиацией», основатель и преподаватель детской школы танцев в Железногорске «Emotion», участник невероятного красноярского танцевального коллектива «Evolvers» живет в жестком графике. Совсем недавно он с коллегами по творчеству вернулся из Москвы. 13 потрясающих танцоров с сибирской закалкой заняли почетное третье место в телевизионном шоу «Танцуют все», который транслировал канал «Россия».

8 недель лучшие танцевальные коллективы страны боролись друг с другом, новыми для них танцевальными стилями, сном и усталостью.

«Танцевали мы действительно сутками, - говорит Иван, - живя два месяца в Подмосковье, я не увидел ничего, кроме репетиционного зала и съемочной площадки. Мы жили в санатории, куда привозят артистов разных телешоу. Там были и ребята из «Голоса», и из программы «Ты – супер!». И так как мы все жили в одном месте, то была возможность помогать друг другу. Вражды между коллективами не было. Например, мы помогали команде «PREDATORZ» в капоэйре, а нам в народном танце очень помог коллектив «Калинка». И не только в разборе движений, но и в истории танца, они рассказали в чем суть, и что нужно передавать этим танцем. От этого выступления у всех коллективов смотрелись как-то по-настоящему».

У коллектива «Evolvers» есть прекрасный хореограф Юлия Коробейникова, которая, кстати, являлась одним из хореографов шоу «Танцы» на ТНТ. Однако поставить танец для телевизионного шоу и на команду из 13 творческих людей – задача непростая, рассказывает Иван Шаронов.

«В основном хореография строилась на основе предложений всех танцоров. Кто-то вносил идею, потом мы все обсуждали ее. Частенько все это переходило в споры, но мы приходили к общей идее и показывали номер во всей красе».

Получив творческий заряд 17 лет назад в железногорском коллективе «Убитые радиацией», Иван не забыл свои корни. Год назад на площадке Центра Досуга он открыл детскую школу танцев «Emotion». Ребята от 7-ми до 14-ти лет изучают хип-хоп, брейк-данс, контепорари и денс микс. Всего за год работы юные танцоры уже несколько раз выступали на железногорских площадках. Выступят они и в июне – 1 и 12 числа.

«У меня в планах расширить школу и принять больше маленьких любителей танцев. А этим летом я планирую открыть танцевальные курсы, где за 3 недели все желающие ребята выучат танец и покажут его железногорской публике», - говорит Иван.

А для личного творческого развития Иван планирует принять участие в шоу «Танцы» на ТНТ, но через сезон. Говорит, устал, надо набраться сил и пойти покорять знаменитую сцену.