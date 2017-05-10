ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ
Следователи Железногорска возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью
Ночью 7 мая в дежурную часть полиции от бригады скорой помощи поступило сообщение о ножевых ранениях у пяти горожан. Стражи порядка выехали на место происшествия, где провели поквартирный обход граждан с целью установления свидетелей и очевидцев произошедшего.
Полицейские выяснили, что у мужчины 1977 года рождения во дворе дома по Курчатова произошел конфликт с компанией молодых людей, которые нанесли ему побои. После мужчина взял дома нож и вернулся к обидчикам. В итоге все участники ссоры получили ножевые ранения. Потерпевшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в клиническую больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте полиции Железногорска.
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