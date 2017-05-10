БЫСТРАЯ ЛОШАДКА
10.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 12 | Автор: Галина Процкая
С 5 по 7 мая на Емельяновском ипподроме прошел 1 этап Кубка федерации конного спорта Красноярского края
Впервые в соревнованиях приняли участие и железногорцы – спортсмены школы верховой езды «Лошадка».
Наши победы:
- Категория «Выездка»
Ксения Хартова на Орфее - 1 место,
Стефания Павлова на Восторге - 1 и 3 места,
Александр Петров - на Зените 3 место.
- Категория «Конкур»
Анастасия Вязовская на Орфее - 1 место,
Екатерина Мажурина на Гуэре - 2 место.
«Небольшие недочёты не позволили занять призовые места Анне Хахленковой, Екатерине Ладохиной и Анастасии Шалбановой. Команда Школы впервые выступала на Емельяновском ипподроме. И, кроме того, для Зенита и Гуэры это был первый выезд за пределы Железногорска. Впечатления от соревнований самые радостные, нас тепло приняли, лошадей разместили в просторной конюшне, выделили комнату для отдыха спортсменов. Организация турнира также была на высоте», - сообщается на странице Школы верховой езды.
Команда «Лошадки» уже готовится к следующему этапу соревнований.
По информации пресс-службы Управления по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск
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