БЫСТРАЯ ЛОШАДКА

С 5 по 7 мая на Емельяновском ипподроме прошел 1 этап Кубка федерации конного спорта Красноярского края

Впервые в соревнованиях приняли участие и железногорцы – спортсмены школы верховой езды «Лошадка».

Наши победы:

- Категория «Выездка»

Ксения Хартова на Орфее - 1 место,

Стефания Павлова на Восторге - 1 и 3 места,

Александр Петров - на Зените 3 место.

- Категория «Конкур»

Анастасия Вязовская на Орфее - 1 место,

Екатерина Мажурина на Гуэре - 2 место.



«Небольшие недочёты не позволили занять призовые места Анне Хахленковой, Екатерине Ладохиной и Анастасии Шалбановой. Команда Школы впервые выступала на Емельяновском ипподроме. И, кроме того, для Зенита и Гуэры это был первый выезд за пределы Железногорска. Впечатления от соревнований самые радостные, нас тепло приняли, лошадей разместили в просторной конюшне, выделили комнату для отдыха спортсменов. Организация турнира также была на высоте», - сообщается на странице Школы верховой езды.

Команда «Лошадки» уже готовится к следующему этапу соревнований.

По информации пресс-службы Управления по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск