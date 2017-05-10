ОТОПЛЕНИЕ НА ФИНИШЕ

16 мая в Железногорске завершится отопительный сезон



Соответствующее постановление подписал глава администрации Железногорска Сергей Пешков.



Гортеплоэнерго просит железногорцев обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления, а также обращается к автовладельцам - убедительная просьба не ставить автомобили на люки тепловых камер во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.



График проведения испытаний:



17.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Железногорск



17.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Первомайский



18.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Подгорный



19.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Новый Путь



22.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Тартат



22.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Шивера

22.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Додоново



23.05.2017г. с 8-00 до 17-00 от котельной №1 до котельной №5 и школы «Космонавтики»