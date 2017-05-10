ОТОПЛЕНИЕ НА ФИНИШЕ
16 мая в Железногорске завершится отопительный сезон
Соответствующее постановление подписал глава администрации Железногорска Сергей Пешков.
Гортеплоэнерго просит железногорцев обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления, а также обращается к автовладельцам - убедительная просьба не ставить автомобили на люки тепловых камер во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
График проведения испытаний:
17.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Железногорск
17.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Первомайский
18.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Подгорный
19.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Новый Путь
22.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Тартат
22.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Шивера
22.05.2017г. с 8-00 до 17-00 Додоново
23.05.2017г. с 8-00 до 17-00 от котельной №1 до котельной №5 и школы «Космонавтики»
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