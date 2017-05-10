ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА!

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09.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 168 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорцы отмечают День Великой Победы

Несмотря на холодную и ветреную погоду, на площадь Победы пришли железногорцы самого разного возраста. Многие приняли участие в акции "Бессмертный полк". Солист группы "Яхонт" Андрей Иголкин написал песню на стихи своего отца. Вот эти пронзительные строки. 

В какой семье не помнят деда,
Помилуй Бог?!
Они – создатели Победы –
Бессмертный полк!

Плывут портреты, как святыни
И рядом мёртвые с живыми
Сыны и дочери России –
Бессмертный полк.

Идут стрелки, артиллеристы,
Идёт морфлот,
Саперы, лётчики, танкисты –
Бессмертный полк.

Течёт рекою в день весенний
Людской поток
Идет лавина поколений
Бессмертный полк.

Мы слышим шорох бесконечный
Бессчётных ног -
Идёт в неведомую вечность
Бессмертный полк.

И как бы ни был миру страшен
Фашистский толк,
Не сдаст ему свободу нашу
Бессмертный полк!

    
     Фото: Ольги Лобзиной, Марины Панфиловой, Татьяны Фирсовой



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