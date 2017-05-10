ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА!

Железногорцы отмечают День Великой Победы

Несмотря на холодную и ветреную погоду, на площадь Победы пришли железногорцы самого разного возраста. Многие приняли участие в акции "Бессмертный полк". Солист группы "Яхонт" Андрей Иголкин написал песню на стихи своего отца. Вот эти пронзительные строки.

В какой семье не помнят деда,

Помилуй Бог?!

Они – создатели Победы –

Бессмертный полк!

Плывут портреты, как святыни

И рядом мёртвые с живыми

Сыны и дочери России –

Бессмертный полк.

Идут стрелки, артиллеристы,

Идёт морфлот,

Саперы, лётчики, танкисты –

Бессмертный полк.

Течёт рекою в день весенний

Людской поток

Идет лавина поколений

Бессмертный полк.

Мы слышим шорох бесконечный

Бессчётных ног -

Идёт в неведомую вечность

Бессмертный полк.

И как бы ни был миру страшен

Фашистский толк,

Не сдаст ему свободу нашу

Бессмертный полк!



Фото: Ольги Лобзиной, Марины Панфиловой, Татьяны Фирсовой