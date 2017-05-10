ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА!
Железногорцы отмечают День Великой Победы
Несмотря на холодную и ветреную погоду, на площадь Победы пришли железногорцы самого разного возраста. Многие приняли участие в акции "Бессмертный полк". Солист группы "Яхонт" Андрей Иголкин написал песню на стихи своего отца. Вот эти пронзительные строки.
В какой семье не помнят деда,
Помилуй Бог?!
Они – создатели Победы –
Бессмертный полк!
Плывут портреты, как святыни
И рядом мёртвые с живыми
Сыны и дочери России –
Бессмертный полк.
Идут стрелки, артиллеристы,
Идёт морфлот,
Саперы, лётчики, танкисты –
Бессмертный полк.
Течёт рекою в день весенний
Людской поток
Идет лавина поколений
Бессмертный полк.
Мы слышим шорох бесконечный
Бессчётных ног -
Идёт в неведомую вечность
Бессмертный полк.
И как бы ни был миру страшен
Фашистский толк,
Не сдаст ему свободу нашу
Бессмертный полк!
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