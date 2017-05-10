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САЛЮТ, ПОБЕДА!

10.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 155 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Великой Победы

Накануне утром на площади Ленина собрались фронтовики и труженики тыла. Отсюда стартовала многолюдная колонна участников общенародной акции «Бессмертный полк».

В масштабном шествии к площади Победы строевым маршем прошли военнослужащие, курсанты академии МЧС, ветераны организации "Боевое братство", кадеты, воспитанники клуба "Патриот". Железногорцы с гордостью держали в руках транспаранты с фотографиями своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Состоялся праздничный митинг и парад гарнизона. Со словами поздравлений к горожанам обратились фронтовики, руководители города и военного комиссариата, священство Михаило-Архангельского собора. Возложили цветы к стеле Победы в память об участниках войны, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время. Вдохновенно выступили артисты театра оперетты. Горожане дружно спели легендарную фронтовую "Катюшу". Митинг завершился концертом творческих коллективов города.

И были слезы в Минуту Молчания. И были разноцветные шары, выпущенные детьми в мирное небо. Поклон вам низкий, наши дорогие ветераны!

фото Анастасии Совцовой и Ирины Пикаловой

   

          

    



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