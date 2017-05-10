САЛЮТ, ПОБЕДА!
В Железногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Великой Победы
Накануне утром на площади Ленина собрались фронтовики и труженики тыла. Отсюда стартовала многолюдная колонна участников общенародной акции «Бессмертный полк».
В масштабном шествии к площади Победы строевым маршем прошли военнослужащие, курсанты академии МЧС, ветераны организации "Боевое братство", кадеты, воспитанники клуба "Патриот". Железногорцы с гордостью держали в руках транспаранты с фотографиями своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Состоялся праздничный митинг и парад гарнизона. Со словами поздравлений к горожанам обратились фронтовики, руководители города и военного комиссариата, священство Михаило-Архангельского собора. Возложили цветы к стеле Победы в память об участниках войны, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время. Вдохновенно выступили артисты театра оперетты. Горожане дружно спели легендарную фронтовую "Катюшу". Митинг завершился концертом творческих коллективов города.
И были слезы в Минуту Молчания. И были разноцветные шары, выпущенные детьми в мирное небо. Поклон вам низкий, наши дорогие ветераны!
фото Анастасии Совцовой и Ирины Пикаловой
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