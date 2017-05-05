В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
05.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 11 мая
Как будет застраиваться Железногорск в ближайшую 5-летку? Появится ли на 9 квартале современный район? На каком этапе находится долгострой Ленинградский, 18 г? Шлагбаум во дворе, допустимо ли это?
На эти и другие вопросы, в прямом эфире, ответит главный архитектор города Сергей Добролюбов.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 11 мая, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13,20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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