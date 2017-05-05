ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!
05.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 56 | Автор: Галина Процкая
Акция в честь Дня Победы для всех абонентов "Свежего ТВ"!
С 5 по 10 мая в сетях кабельного телевидения муниципального предприятия "Городская телефонная сеть" можно будет посмотреть цифровое телевидение в открытом доступе.
108 каналов высокого качества изображения и звука абсолютно бесплатно. Просто сделайте настройку на своем телевизоре! Примерную инструкцию смотрите здесь http://www.k26.ru/?go=page&name=nctvdvbcsetup
Абонентам кабельного ТВ МП ГТС будут доступны следующие пакеты Цифрового ТВ:
основной пакет - «Базовый», тематические пакеты: «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».
За подробной консультацией обращаться по телефону 76-50-00.
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