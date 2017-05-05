ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
05.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
В День Победы на время шествия и парада вводится ограничение движения транспорта
С 8.00 до 10.30 перекроют улицу XXII Партсъезда на участке от Ленина до Свердлова.
С 10.00 до 13.00 ограничат движение по улице Ленина на участке от Андреева до Советской, по Советской на участке от Ленина до Курчатова, по Курчатова на участке от Советской до жилого дома Курчатова, 68, по Кирова на участке от Октябрьской до Курчатова (четная сторона), по Ленинградскому на участке от Курчатова до 60 лет ВЛКСМ. На улицах Ленина и Советской ограничение движения снимут по мере прохождения колонны.
С 14.00 до 14.45 будет перекрыта улица Свердлова от стадиона «Труд» до XXII Партсъезда в связи с проведением эстафеты.
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