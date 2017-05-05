Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
 В четверг, 11 мая, в «Открытой студии» - главный архитектор СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
Акция в честь Дня Победы для всех абонентов кабельного телевидения МП "ГТС"!
ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
В День Победы на время шествия и парада вводится ограничение движения транспорта
СЛАВА ГЕРОЯМ

СЛАВА ГЕРОЯМ
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские благоустроили место захоронения ветерана Великой
НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
12 мая в администрации пройдут публичные слушания по исполнению бюджета за 2016

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

05.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

 В День Победы на время шествия и парада вводится ограничение движения транспорта


С 8.00 до 10.30 перекроют улицу XXII Партсъезда на участке от Ленина до Свердлова.

С 10.00 до 13.00 ограничат движение по улице Ленина на участке от Андреева до Советской, по Советской на участке от Ленина до Курчатова, по Курчатова на участке от Советской до жилого дома Курчатова, 68, по Кирова на участке от Октябрьской до Курчатова (четная сторона), по Ленинградскому на участке от Курчатова до 60 лет ВЛКСМ. На улицах Ленина и Советской ограничение движения снимут по мере прохождения колонны.

С 14.00 до 14.45 будет перекрыта улица Свердлова от стадиона «Труд» до XXII Партсъезда в связи с проведением эстафеты.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ДВИЖЕНИЕ ПОМЕНЯЕТСЯ

ДВИЖЕНИЕ ПОМЕНЯЕТСЯ
19 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
24 апреля с 11.00 до 13.00 будет изменено движение городских автобусов
ДОРОГУ КАРНАВАЛУ!

ДОРОГУ КАРНАВАЛУ!
23 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
  В субботу в связи с карнавальным шествием, посвященным юбилею Железногорска, движение транспорта ограничат  
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 9 МАЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 9 МАЯ
8 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В День Победы будет изменено движение транспортных средств и садоводческих маршрутов
ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ

ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ
5 мая 2012 | Раздел: Cобытия
••• В связи с праздничными мероприятиями, которые пройдут 6 и 9 мая, на некоторых улицах города будет полностью перекрыто движение транспорта
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Алексей, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Марина, в новости: ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
Гость Гость, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Гость Гость, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Минобороны рассказало о роли США в сирийском урегулировании
В Минобороны России заявили, что позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации в Сирии имела позиция США.

Киев: российский корабль пытался захватить украинский катер
Министерство инфраструктуры Украины обвинило российский корабль в попытке захватить украинский катер со спасателями. Об этом ведомство сообщило на своей станице в Facebook.

Собянин разрешил парковаться автозакам бесплатно
Московские власти внесли изменения в постановление правительства «Об организации платных городских парковок». Соответствующие меры были приняты для развития парковочного пространства столицы. Документ публикуется на официальном сайте мэрии.

Сын Порошенко сфотографировался в толстовке с надписью Russia
Младший сын украинского президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в кофте с надписью Russia (Россия). Об этом сообщает портал LIFE. На толстовке юноши также изображен российский флаг.

В Анталье проверяют информацию о гибели российской туристки
Генеральное консульство РФ в Анталье проверяет информацию о гибели российской туристки при прыжке с парашютом на курорте Фетхие в провинции Мугла на юго-западе Турции, заявил РИА Новости генконсул Олег Рогоза…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ СУПЕРПРОЧНЫЙ АСФАЛЬТ НА ЛЕНИНА В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (27)
Апрель 2017 (172)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.