РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 МАЯ
04.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 18 | Автор: Сергей Скляров
В программе - председатель офицерского собрания НИКОЛАЙ БЕЛОУЩЕНКО
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Центральное командование американских ВС признало, что 16 марта в рамках операции в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина авиация нанесла удар по строению, которое являлось частью мечети.
Конгрессмены разочарованы встречей с Коми по России
Конгрессмены разочарованы итогами закрытой встречи с директором ФБР Джеймсом Коми по России, на которой он поделился конфиденциальной информацией о ходе расследования Бюро, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Опубликованы документы о зверствах оккупантов в годы ВОВ
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
Генсек ООН поддержал решение о зонах деэскалации в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Боевики в Сирии используют винтовки с электроникой из РФ
Боевики террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»* используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет в четверг вечером «Коммерсант».