РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 МАЯ

Центральное командование американских ВС признало, что 16 марта в рамках операции в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина авиация нанесла удар по строению, которое являлось частью мечети.Конгрессмены разочарованы итогами закрытой встречи с директором ФБР Джеймсом Коми по России, на которой он поделился конфиденциальной информацией о ходе расследования Бюро, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.Минобороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.Боевики террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»* используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет в четверг вечером «Коммерсант».