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04.05.17 | Главные темы / Cобытия
6 железногорских семей получили денежные сертификаты
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
04.05.17 | Главные темы / Cобытия
13 и 14 мая в Железногорске будет проходить весенняя ярмарка
ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ

ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
04.05.17 | Главные темы / Cобытия
Еще одна часть "Дорожки здоровья" вокруг озера появится в начале июня
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ БЕЛОУЩЕНКО

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ БЕЛОУЩЕНКО
03.05.17 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 4 мая, в «Открытой студии» - председатель городского офицерского
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ
03.05.17 | Главные темы / Cобытия
В народной рубрике "Своими глазами"! Как в Железногорске асфальт укладывают

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 4 МАЯ

04.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 20 | Автор: Сергей Скляров



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