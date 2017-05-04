ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 4 МАЯ
04.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 20 | Автор: Сергей Скляров
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Девятиэтажные дома могут попасть в программу реновации жилья в Москве, если будут в ветхом состоянии и попадут в квартальную застройку, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
Авиабилеты в Крым подешевели почти на треть
Продажи авиабилетов в Крым на майские праздники выросли на 19% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость авиабилетов снизилась почти на 30%. Это следует из данных анализа бронирований авиабилетов…
«И так далее»: СМИ похоронили принца Филиппа
Британское издание The Sun по ошибке опубликовало текст с заголовком о смерти принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Скриншоты новости разошлись по соцсетям.
Украинский игрок забил самый абсурдный автогол в истории
Полузащитник украинского футбольного клуба Буковина Игорь Бойчук в ходе матча Первой лиги чемпионата Украины против Оболонь-Бровар забил абсурдный гол в ворота собственной команды.