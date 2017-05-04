ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ
04.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Анна Тищук
6 железногорских семей получили денежные сертификаты
Сегодня в торжественной обстановке 6 многодетным семьям вручили денежные сертификаты на сумму миллион 260 тысяч рублей в рамках федеральной программы "Поддержка молодой семьи".
Потратить эту сумму можно на приобретение или строительство жилья. Но необходимо выполнить несколько условий: семьям предстоит открыть счет в одном из двух банков партнеров, затем найти жилплощадь, в соответствии с минимальным нормативом квадратных метров на одного человека ( в Железногорске этот норматив составляет 14 квадратных метров), т.е. покупаемая жилплощадь для семьи из пяти человек должна быть больше 70 кв.м.
фото Анны Тищук
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4 марта 2010 | Раздел: Cобытия••• Молодые железногорские семьи смогут улучшить свои жилищные условия. В настоящее время в нашем городе работает долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 годы".
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