ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ

Экстренная встреча в Букингемском дворце связана с решением принца Филиппа отказаться от исполнения государственных обязанностей, сообщается на сайте королевской семьи.Девятиэтажные дома могут попасть в программу реновации жилья в Москве, если будут в ветхом состоянии и попадут в квартальную застройку, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.Продажи авиабилетов в Крым на майские праздники выросли на 19% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость авиабилетов снизилась почти на 30%. Это следует из данных анализа бронирований авиабилетов…Британское издание The Sun по ошибке опубликовало текст с заголовком о смерти принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Скриншоты новости разошлись по соцсетям.Полузащитник украинского футбольного клуба Буковина Игорь Бойчук в ходе матча Первой лиги чемпионата Украины против Оболонь-Бровар забил абсурдный гол в ворота собственной команды.