ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
13 и 14 МАЯ в Железногорске будет проходить весенняя ярмарка
Два дня - с 10.00 до 15.00 - весенняя ярмарка будет открыта на площади в районе сцены «Ракушка».
На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных культур, семена, удобрения, посадочный материал из Барнаула, Красноярска, Дивногорска, Железногорска, а также товары для сада, мед, рыбную продукцию, колбасные изделия, свежее мясо, выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО Железногорск приглашает принять участие в ярмарке местных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.
Заявления на участие принимаются до 12 мая в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО Железногорск.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования по телефону 76-55-52.
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