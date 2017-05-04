ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

13 и 14 МАЯ в Железногорске будет проходить весенняя ярмарка



Два дня - с 10.00 до 15.00 - весенняя ярмарка будет открыта на площади в районе сцены «Ракушка».



На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных культур, семена, удобрения, посадочный материал из Барнаула, Красноярска, Дивногорска, Железногорска, а также товары для сада, мед, рыбную продукцию, колбасные изделия, свежее мясо, выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.



Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО Железногорск приглашает принять участие в ярмарке местных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.



Заявления на участие принимаются до 12 мая в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО Железногорск.



Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования по телефону 76-55-52.