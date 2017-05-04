ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ

Еще одна часть "Дорожки здоровья" появится в начале июня

Сегодня глава ЗАТО Вадим Медведев побывал на месте новой части «Дорожки здоровья», которая расположится за храмом Михаила Архангела. Сейчас там идут строительные работы.

«Мы настойчиво двигаемся к своей цели, чтобы у нас в городе появилась прогулочная зона вокруг береговой линии. Есть, конечно, и сложности в воплощении этой идеи, так как тут есть большие горные перепады, плюс построить дорожку нужно так, чтобы ее не размыли воды. Тогда она прослужит многие годы», сказал Вадим Медведев.

Воплощают городскую мечту сотрудники МП КБУ, которые за счет собственных средств планируют благоустроить эту часть дорожки, рассказал директор МП КБУ Николай Пасечкин.

«Мы сами, не в рамках гранта, а в качестве подарка городу сделаем здесь элементы благоустройства, на которых можно будет посидеть, покачаться, просто отдохнуть. Есть задумки насчет пирса и смотровой площадки».

Работы планируется завершить к 1 июня.