ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Еще одна часть "Дорожки здоровья" появится в начале июня
Сегодня глава ЗАТО Вадим Медведев побывал на месте новой части «Дорожки здоровья», которая расположится за храмом Михаила Архангела. Сейчас там идут строительные работы.
Воплощают городскую мечту сотрудники МП КБУ, которые за счет собственных средств планируют благоустроить эту часть дорожки, рассказал директор МП КБУ Николай Пасечкин.
Работы планируется завершить к 1 июня.
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