РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 МАЯ
03.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
• Фигурная резка асфальта
• Праздник памяти от ГХК
• Вахта памяти
• Цветочный рай
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Москва и Анкара согласовали комплексное снятие ограничений во взаимной торговле. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.
Китай готов уничтожить ПРО США в Корее
Китайские военные могут использовать «серьезное оружие» для удара по американской системе противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на военного аналитика Ли Цзе.
В МИД Франции узнали о резкой смене взглядов Трампа на Россию
Президент США Дональд Трамп более осмотрительно относится к России, чем в начале своего президентского срока, считает глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.
Названа причин нападения на рэпера Хаски
Причиной избиения рэп-музыканта Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, стал бытовой конфликт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Эрдоган процитировал русскую пословицу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным процитировал русскую пословицу.