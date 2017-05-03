РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 МАЯ

Москва и Анкара согласовали комплексное снятие ограничений во взаимной торговле. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.Китайские военные могут использовать «серьезное оружие» для удара по американской системе противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на военного аналитика Ли Цзе.Президент США Дональд Трамп более осмотрительно относится к России, чем в начале своего президентского срока, считает глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.Причиной избиения рэп-музыканта Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, стал бытовой конфликт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным процитировал русскую пословицу.