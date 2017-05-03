В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ БЕЛОУЩЕНКО

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 4 мая

Есть ли сегодня в обществе место патриотизму? Дорога ли нам Победа в Великой Отечественной войне? Почему переписывается история и возможно ли ее сохранить? На эти и другие вопросы ответит председатель городского офицерского собрания Николай Белоущенко.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 4 мая, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13,20.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.