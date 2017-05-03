ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ

В народной рубрике "Свиими глазами"! Как в Железногорске асфальт укладывают

Заплатки, напоминающие художественную резку по асфальту, укладка в дождь и новая дорожная разметка на месте, где в скором времени полностью снимут слой дороги — такие нарекания от горожан поступают в администрацию с самого начала сезона ремонта дорог.