ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ

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03.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Наталья Булгак

В народной рубрике "Свиими глазами"! Как в Железногорске асфальт укладывают

Заплатки, напоминающие художественную резку по асфальту, укладка в дождь и новая дорожная разметка на месте, где в скором времени полностью снимут слой дороги — такие нарекания от горожан поступают в администрацию с самого начала сезона ремонта дорог.

Накануне в Общественную приемную обратился житель ЗАТО, он предоставил видео, на котором асфальтукладчик работает под дождем. По словам главного специалиста управления городского хозяйства Владимира Черных, претензии горожан сильно преувеличены.

«На видео четко видно, что укладка асфальтобентонного покрытия не производится. Работают катки, а асфальтоукладчик стоит в стороне. Современные катки оборудованы системой орошения, вальцы смачиваются водой во время уплотнения асфальто-бетонного покрытия, а пара капель, упавших во время работы катка — это ничего страшного, это никак не отразится на качестве. Тем не менее, мы ждем фото и видео горожан о нарушениях. Подрядчик должен знать и понимать, что его работа всегда под контролем».

Что касается новой дорожной разметки на улице Ленина, то это требования ГИБДД, которые игнорировать нельзя. Зато дорогу в районе площади Победы, как и обещали, уже отремонтировали. Приступили к следующему этапу, но дожди и снегопад внесли серьезные коррективы.



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