ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ
В народной рубрике "Свиими глазами"! Как в Железногорске асфальт укладывают
Заплатки, напоминающие художественную резку по асфальту, укладка в дождь и новая дорожная разметка на месте, где в скором времени полностью снимут слой дороги — такие нарекания от горожан поступают в администрацию с самого начала сезона ремонта дорог.
Накануне в Общественную приемную обратился житель ЗАТО, он предоставил видео, на котором асфальтукладчик работает под дождем. По словам главного специалиста управления городского хозяйства Владимира Черных, претензии горожан сильно преувеличены.
Что касается новой дорожной разметки на улице Ленина, то это требования ГИБДД, которые игнорировать нельзя. Зато дорогу в районе площади Победы, как и обещали, уже отремонтировали. Приступили к следующему этапу, но дожди и снегопад внесли серьезные коррективы.
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