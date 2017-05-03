ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в новом номере газеты на этой неделе:

- В редакцию газеты прошла прямая линия с главой ЗАТО Вадимом Медведевым. Самые актуальные вопросы и ответы читайте в новом выпуске газеты.

- Всю прошлую неделю железногорцы задыхались от дыма лесных пожаров. 27 апреля в разных садоводческих кооперативах от огня пострадали сразу 20 участков. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но произошедшая ситуация наглядно показала, что наличие в городе нескольких структур по борьбе с огнем не дает никаких гарантий безопасности.

- Повестка очередного заседания общественного совета по ЖКХ при главе ЗАТО включала всего два вопроса. Обсуждение обещало быть бурным и не разочаровало присутствующих.

Читайте газету "Город и Горожане"!