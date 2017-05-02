БАНКОВСКАЯ ЛОВУШКА

В народной рубрике нашего сайта "Своими глазами" - журналист Татьяна Зимина:

Кредитную кабалу врагу не пожелаешь. Проценты, пени, страховка – все это порой становится адом для гражданина, который когда –то решился поверить банку и взять кредит. Свою историю негативных взаимоотношений с банком рассказала наша подписчица.



Жизненная необходимость привела Викторию (имя изменено) в один из известных банков. Знакомые и друзья предупреждали, что с этой кредитной организацией лучше не связываться – обманут. Но женщина решилась. Семье срочно требовались деньги. Кредит взяла небольшой - 100 тысяч на 3 года. При оформлении стали навязывать страховку – она составила почти треть суммы- 26 300. Со всеми дополнительными услугами кредитная ставка с 29% выросла до 40%. Сотрудник банка говорила быстро и путано, уверяя, что условия неплохие, - вспоминает Виктория. Женщина согласилась, подписала бумаги. А в кассе при получении денег ее ждал неприятный сюрприз. Деньги, оказывается, перевели без ее согласия на карту, за обналичивание с которой взяли 6000 рублей и еще 1500 рублей за обслуживание. Вместо 100 тысяч рублей получила Виктория 92 500рублей. На все вопросы сотрудники отвечали: «Так это порядок такой».



Взяв кредит, Виктория буквально погрузила себя и свою семью в многомесячное состояние стресса. Муж узнав, как облапошили его доверчивую супругу, срочно отправил ее писать заявление в банк на отказ от страховки. Оказывается, по закону, гражданин имеет право в пятидневный срок отказаться от нее, о чем женщину умышленно не проинформировали. Что она и сделала в течение трех дней. Супругу пришлось взять 120 тысяч рублей в другом банке, чтобы перекрыть долг жены.

Желание Виктории закрыть кредит досрочно сотрудники банка встретили раздраженно. Напомним, женщина взяла 100 тысяч рублей в банке. За неделю сумма округлилась до 120 тысяч. Но спорить с банком не стали, лишь бы расторгнуть отношения. Казалось бы истории конец - но нет! При закрытии кредита женщину вновь цинично обманули. Банковский работник подсунула Виктории бумагу, в которой значилась сумма платежа 104 тысячи рублей. Специалист объяснила, мол, такова специфика платежей и банковской отчетности. Долг будут гасить в два этапа: 104 тысячи рублей – первый взнос и оставшуюся сумму в следующий месяц. Заплатив в кассу 120 тысяч, Виктория со спокойной душой отправилась домой. Через месяц ей сообщили, что она злостный неплательщик кредита.



До 30 звонков в день и даже ночью, смс, угрозы, шантаж, оскорбления, судебные заседания. Жизнь Виктории превратилась в ад. Выяснилось, что непорядочный банк из ее 120 тысяч рублей перечислил страховую сумму 26 300 страховой организации, и основной долг оказался не погашен.

Как снежный ком растут проценты и пени за просрочку. Женщина наняла адвоката и подала в суд.

Банк игнорирует судебные заседания, представители на суд не являются. Но исправно шлют письма, что за клиенткой долг, все документы она подписала собственноручно и согласилась с условиями. Обращения в Центробанк и прокуратуру не дали результатов.



По словам Виктории, судья в замешательстве и явно не встает на сторону обманутого клиента. А между тем Виктория, окунувшись в судебную историю, встретила уже нескольких «друзей по несчастью» - таких же обманутых клиентов банка.



Наша редакция обратилась в представительство Центробанка в Красноярске за консультацией по этой ситуации. Ответ специалистов Центробанка и продолжение истории Виктории мы расскажем в ближайших публикациях.

автор Татьяна Зимина