РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 МАЯ
02.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Мероприятия ко Дню Победы
• Банковская ловушка
• Серебряные футболисты
• Испытание Сибирью
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
30 сентября 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи• День пожилого человека • Кишечные инфекции наступают • Ретро-выходные • Новый старт "Испытаний Сибирью"
10 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт28 мая в поселке Подгорный пройдет гонка с препятствиями «Испытание Сибирью»
4 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ поселке Подгорный состоялась гонка с препятствиями «Испытание Сибирью»
30 марта 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ поселке Подгорный пройдет гонка с препятствиями «Испытание Сибирью»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Татьяна Зимина, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Алексей, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Олег, в новости: ЖЕСТКИЙ ЗАПРЕТ НА ПИКНИКИ
Жека, в новости: ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ
Жека, в новости: ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
Жека, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Марина, в новости: ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
Гость Гость, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Гость Гость, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Жека, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Железногорск26, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Анна Тищук, в новости: НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!
НОВОСТИ ЧАСА
Путин рассказал о целях России в Сирии
Главной задачей России в Сирии является совместное с другими гарантами перемирия, создание условий для прекращения огня и объединения сторон, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с…
Рубль пошел на снижение
Рубль во вторник слегка снижался на нефти по 51,5 доллара за баррель сорта Brent.
Соцсети высмеяли фальшивого «ветерана»
Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге.
Российских туристов не пустили на Украину
Двум российским туристам запретили въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
В Москве зафиксирован новый температурный рекорд
В Москве побит очередной температурный рекорд. 2 мая стал самым теплым днем в 2017 году. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).
Главной задачей России в Сирии является совместное с другими гарантами перемирия, создание условий для прекращения огня и объединения сторон, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с…
Рубль пошел на снижение
Рубль во вторник слегка снижался на нефти по 51,5 доллара за баррель сорта Brent.
Соцсети высмеяли фальшивого «ветерана»
Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге.
Российских туристов не пустили на Украину
Двум российским туристам запретили въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
В Москве зафиксирован новый температурный рекорд
В Москве побит очередной температурный рекорд. 2 мая стал самым теплым днем в 2017 году. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).