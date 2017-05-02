ЛЕСНАЯ ОПАСНОСТЬ
02.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Анна Тищук
С начала клещевого сезона уже зарегистрировано 62 обращения по поводу укусов клещей, из них 24 пострадавших – дети.
Сотрудники госсанэпиднадзора регулярно выезжают в леса, собирают клещей и сдают их в лаборатории для проверки, говорит главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора регионального управления №51 ФМБА России Светлана Пирогова.
"Уже исследовано 40 клещей, из которых 14 принесли железногорцы, а остальных отловили в Тайге. В 8-ми из них обнаружен возбудитель боррелиоза. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита по результатам исследований не обнаружен".
Если же вас укусил клещ, и вы не привиты, необходимо как можно скорее отнести насекомое в лабораторию, объясняет Светлана Пирогова.
"Всем детям, которые на момент укуса не были привиты, вводится иммуноглобулин. Взрослым он вводится по страховке, либо за счет собственных денежных средств. Поэтому если вам нужно выйти в лес, а прививку вы не ставили, лучше приобрести страховку".
Для того чтобы обезопасить себя от укусов клещей, необходимо соблюдать простые правила: без особой надобности не посещать места, где располагаются кустарники и высокая трава, выбирать закрытую одежду, использовать специальные противоклещевые аэрозоли.
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