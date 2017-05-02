ЛЕСНАЯ ОПАСНОСТЬ

62 железногорца пострадали от укусов клещей

С начала клещевого сезона уже зарегистрировано 62 обращения по поводу укусов клещей, из них 24 пострадавших – дети.

Сотрудники госсанэпиднадзора регулярно выезжают в леса, собирают клещей и сдают их в лаборатории для проверки, говорит главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора регионального управления №51 ФМБА России Светлана Пирогова.

"Уже исследовано 40 клещей, из которых 14 принесли железногорцы, а остальных отловили в Тайге. В 8-ми из них обнаружен возбудитель боррелиоза. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита по результатам исследований не обнаружен".

Если же вас укусил клещ, и вы не привиты, необходимо как можно скорее отнести насекомое в лабораторию, объясняет Светлана Пирогова.

"Всем детям, которые на момент укуса не были привиты, вводится иммуноглобулин. Взрослым он вводится по страховке, либо за счет собственных денежных средств. Поэтому если вам нужно выйти в лес, а прививку вы не ставили, лучше приобрести страховку".

Для того чтобы обезопасить себя от укусов клещей, необходимо соблюдать простые правила: без особой надобности не посещать места, где располагаются кустарники и высокая трава, выбирать закрытую одежду, использовать специальные противоклещевые аэрозоли.