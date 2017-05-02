В ПОХОД НА АЛТАЙ

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России по Железногорску совместно с коллегами из Алтайского края установили местонахождение пропавшего 15-летнего подростка Евгения Лобойко



В дежурную часть полиции обратилась мать с заявлением о розыске своего сына. Женщина пояснила, что 19 апреля ребенок ушел в школу и не вернулся.



На поиски несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав Межмуниципального управления. Приметы пропавшего были переданы патрулирующим нарядам полиции. Стражи порядка опросили всех друзей, знакомых и одноклассников, которые видели подростка или общались с ним накануне его исчезновения, полицейские также провели обходы заброшенных зданий.



Сотрудники полиции выяснили, что школьник и ранее уходил из дома из-за семейных конфликтов, однако возвращался обратно самостоятельно. Семья на учете в органах внутренних дел не состояла.



Накануне несовершеннолетний явился в МО МВД России «Славгородский» Алтайского края и пояснил, что уехал из Железногорска на попутном транспорте. За время его отсутствия каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было.



Инспектором по делам несовершеннолетних подросток помещен в «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения». В настоящее время сотрудники МУ МВД России по Железногорску выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о постановки несовершеннолетнего на учет в полицию.



по информации МУ МВД России по Железногорску