В ПОХОД НА АЛТАЙ
Сотрудники Межмуниципального управления МВД России по Железногорску совместно с коллегами из Алтайского края установили местонахождение пропавшего 15-летнего подростка Евгения Лобойко
В дежурную часть полиции обратилась мать с заявлением о розыске своего сына. Женщина пояснила, что 19 апреля ребенок ушел в школу и не вернулся.
На поиски несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав Межмуниципального управления. Приметы пропавшего были переданы патрулирующим нарядам полиции. Стражи порядка опросили всех друзей, знакомых и одноклассников, которые видели подростка или общались с ним накануне его исчезновения, полицейские также провели обходы заброшенных зданий.
Сотрудники полиции выяснили, что школьник и ранее уходил из дома из-за семейных конфликтов, однако возвращался обратно самостоятельно. Семья на учете в органах внутренних дел не состояла.
Накануне несовершеннолетний явился в МО МВД России «Славгородский» Алтайского края и пояснил, что уехал из Железногорска на попутном транспорте. За время его отсутствия каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было.
Инспектором по делам несовершеннолетних подросток помещен в «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения». В настоящее время сотрудники МУ МВД России по Железногорску выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о постановки несовершеннолетнего на учет в полицию.
по информации МУ МВД России по Железногорску
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